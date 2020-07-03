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Yılanlar bu defada Uluabat Gölü'nde ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde İznik Gölü’nde bir çok yılanın görülmesinin ardından yılanlar bu defa da Uluabat Gölü’nde ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İznik Gölü'nde bir çok yılanın görülmesinin ardından yılanlar bu defa da Uluabat Gölü'nde ortaya çıktı.


Değişik boy ve çeşitlerde yılanların bu yıl geçtiğimiz yıla oranla daha çok görüldüğü ortaya çıktı. Youtuber İbrahim Sargın, Uluabat Gölü civarında gezerek, bu yıl fazlaca görülen yılanları tek tek yakaladı. Vatandaşlar 1999 Gölcük depremi öncesinde olduğu gibi bu yıl ortaya çıkan yılanları "Deprem habercisi mi" diye düşünerek tedirgin oluyor.


Bu yıl yılanların geçtiğimiz yıla oranla daha çok görüldüğünü ifade eden İbrahim Sargın, "Bu yıl her yerde yılanlara rastlıyoruz. Sadece sulak alanlarda değil karasal alanlarda da çok arttılar. Göl kenarına geldiğinizde yürüyüş yaparken, piknik yaparken kolayca görmek mümkün. Ben kısa sürede 2 tane yılanı yakalamayı başardım. Uzun yıllar yılanlarla içiçe yaşadım. Yılanlara hakimim. Bu yıl gölde yılan oranı çok fazla" dedi.

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