Yılbaşı gecesi feci kaza

Bursa'da yılbaşı gecesi eğlence dönüşü yaşanan kazada biri bayan 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Acemler metro istasyonu şehir merkezi istikametinde yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre Nilüfer istikametinden şehir merkezi istikametine makas atarak seyreden D.Ç. idaresindeki 34 KD 6202 plakalı otomobil Acemler Metro İstasyonu önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobilin içerisindeki biri kadın 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Araç içerisindeki yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki diğer sürücüler yaptı. O sırada olay yerinden geçen özel bir hastanenin ambulansı kazayı farkedip durdu ve yaralılara müdahale etti. 2 yaralı özel ambulansla diğer yaralı ise 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.