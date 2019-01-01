İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılbaşı gecesi feci kaza

Bursa’da yılbaşı gecesi eğlence dönüşü yaşanan kazada biri bayan 4 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da yılbaşı gecesi eğlence dönüşü yaşanan kazada biri bayan 4 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Acemler metro istasyonu şehir merkezi istikametinde yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre Nilüfer istikametinden şehir merkezi istikametine makas atarak seyreden D.Ç. idaresindeki 34 KD 6202 plakalı otomobil Acemler Metro İstasyonu önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobilin içerisindeki biri kadın 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Araç içerisindeki yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki diğer sürücüler yaptı. O sırada olay yerinden geçen özel bir hastanenin ambulansı kazayı farkedip durdu ve yaralılara müdahale etti. 2 yaralı özel ambulansla diğer yaralı ise 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.