Yılbaşı öncesi Bursa'da büyük sahte içki operasyonu

Bursa'da yılbaşı öncesi binlerce kişiyi zehirleyecek sahte alkol şebekesi, yapılan operasyonla gözaltına alınırken binlerce litre sahte alkol ele geçirildi. Ayrıca bir şüphelinin işlettiği tekel bayinin depo kısmında oluşturduğu gizli bölmede sahte alkol ürettiği ve sattığı öğrenildi. Bursa'da Kasım ayında sahte içkiden 6 kişi ölmüştü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkollü içki üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan takip sonucu, sahte ürettikleri alkolleri özel mekanizmalı zulalarda saklayıp yılbaşında Türkiye'nin bir çok yerine kargo marifeti ile göndererek piyasaya sürmeye ve bir çoğu eğlence mekanları ve büfelerde satılmak üzere olduğu bilgisi edindi. Hemen harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin depo olarak tabir ettiği yere operasyon düzenleyen ekipler M.T., E.Ç., A.Ç.,O.D.,M.K. şüpheliler gözaltına alınırken depo tabir edilen yerde yapılan aramalarda ise 3 bin litre etil alkol, 2 bin 698 adet içki kiti, 400 şişe satışa hazır sahte içki, bin 700 adet içki etiketi, bin adet içki kutusu, bin 500 adet içki şişesi kapağı, 150 tane boş içki şişesi, 290 adet bandrolsüz sigara, 20 bin 580 doldurulmuş makaron, 11 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelini emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan tekel bayi işleten bir şüphelinin depo olarak kullandığı yerde gizli bölmede oluşturarak sahte alkol ürettiği ve sattığı öğrenildi.

Bursa'da Kasım ayında sahte içkiden 6 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı. Bursa Polisi'nen yeni yıl öncesi yaptığı bu operasyon şehirde ve çevre şehirlerce yüzlerce kişinin zehirlenmesinin de önüne geçmiş oldu.