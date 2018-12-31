Yılbaşı tatilinde Uludağ doldu taştı...

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da 2019'a saatler tatilciler kayak pistlerini doldurdu.

Yeni yıla Uludağ'da girmek isteyen yerli ve yabancı turistler kayak pistlerine akın etti. Her yaştan kayak tutkunları güneşli bir havada kaymanın keyfini yaşıyor. Otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, kar kalınlığı 75 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığı ise -2 derece olarak belirlendi. Yeni yıla Uludağ'da "merhaba" demek isteyen tatilcileri otellerde çeşitli etkinlikler bekliyor.

Bursa'da oturan ama işi gereği İstanbul'da vaktinin çoğunu geçiren İbrahim Ayhan, “Eşimle birlikte yılbaşını geçirmek için Uludağ'a geldik. Uludağ'ın keyifli bir yer olduğunu biliyoruz. Burada atmosfer gerçekten harika. Üstümüzdeki yorgunluğu atıp yeni yılın heyecanını burada yaşamak istiyoruz. İyi ki Uludağ'ımız var. Aslında pist yoğunluğu beklediğimden azdı. Kaymak için sıra beklemedik. Şu an kaymak için kişi sayısı ideal” diye konuştu.