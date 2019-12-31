İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılbaşında 6 bin 500 polis görev başında olacak

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursalıların yeni yıla güven ortamında girebilmeleri için 6 bin 500 personeli görevlendirdi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmelerini sağlamak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alındı. Alınan tedbirler kapsamda, yılbaşı gecesi saat 18.00 ile 06.00 saatleri arasında, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kozahan olmak üzere, metro istasyonları, eğlence ve alışveriş merkezlerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapılacaktır. Toplam 6 bin 500 personel görevlendirilirken, vatandaşlar da ihbar ve şikayetleri için '155 Polis İmdat' veya '112 Acil Çağrı Merkezi' hattını kullanabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.