Yılda 40 bin kişi bu kanyonu görmek için yollara düşüyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan Sadağı kanyonu, doğal güzelliğiyle gelenleri büyülüyor. Yılda ortalama 40 bin kişi bu kanyonu görmek için şehir dışından Orhaneli'ye akın ediyor.

Sadağı kanyonuna her geçen gün ilgi artıyor. Doğal güzelliği ile büyüleyen kanyon, son zamanlarda ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle hafta sonlarında yaklaşık 500 aracın giriş yaptığı kanyon, yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Şehir merkezinde nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcaklarda kanyona gelen vatandaşlar üşüyor. Kayaların arasından akan buz gibi suda piknik yapma imkanı bulan vatandaşlar, kanyonun güzelliklerinin tadını çıkarıyor.

Bursa'ya 58 kilometre uzaklıkta

Ziyaret edenlerin tabiatın ortasında harika bir gün geçirebileceğini söyleyen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, “Sadağı kanyonu güzel bir doğa parkuru. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından koruma altına alındı. Sadağı kanyonumuz mükemmel doğal güzellikleri olan ve inanılmaz bir doğal yaşam merkezi. Burayı ziyaret eden insanlar daha sonra tekrar tekrar geliyorlar. Tanıtımı noktasında elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yaz dönemleri ayrı sonbahar dönemi ayrı güzel. Farklı güzellikleri olan apayrı güzellikleri içerisinde barındıran bir yer burası. Bizans döneminde o dönemin tekfuru Adrianos çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle orada çıkan doğal sıcak suya hamam yaptırmış. Tarihi bir hamam, ilerleyen zamanda inşallah tarihi hamamı da restore ettireceğiz. Sadağı kanyonunu her geçen gün tabi daha da geliştiriyoruz. İmkanımız olunca oraya seyir terasımızı yapacağız, yollarımızı çok güzel hale getirdik. Bursa'ya Sadağı Kanyonu'nun uzaklığı 58 kilometre. Bütün herkesin gelebileceği, güzel bir gün geçirebileceği bir yer. Özellikle aileleriyle gelen insanlarımızın çocuklarıyla harika bir gün geçireceği inanılmaz bir tabiat cenneti. Bu anlamda bütün hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yılda ortalama 40 bin insan ziyaret ediyor

Şehir dışından gelen ziyaretçilerin çoğunlukta olduğunu ifade eden Aykurt, “Burada sunmuş olduğumuz hizmetler sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve atıştırmalık olarak hizmetlerimiz var. Tabi burada hafta sonları 450-500 araç girişi oluyor. Diğer zamanlarda da ortalama 50 ila 100 araç girişi oluyor. Yılda ortalama 35-40 bin insan sirkülasyonu oluyor. Bursalılardan daha fazla İstanbul'dan gelen oluyor. Tabi ben Bursalı hemşerilerimizin de buraya gelip bu tabiat parkını, doğanın ve doğal insanları şehri güzel ilçemiz Orhaneli'de cennetten bir köşe olan Sadağı Kanyonu'nu görmelerini arzu ederim” dedi.