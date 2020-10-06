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Yılda sekiz bin mavi kapakla engelli vatandaşlara yardım etti

Bursa’da bedensel engelliler için faaliyet yürüten genç, tekerlekli sandalye alabilmek için birçok mahalleden 8 bin mavi kapak topladı.

Bursa'da bedensel engelliler için faaliyet yürüten genç, tekerlekli sandalye alabilmek için birçok mahalleden 8 bin mavi kapak topladı.


Merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesinde ikamet eden lise mezunu Onur Çetin akrabaları, mahalle muhtarları, komşuları ve Osmangazi ilçesine bağlı birçok mahallelinin yardımı ile 1 yılda 8 bin kapak topladı.


Herkes engelli adayıdır diyen Onur Çetin “Ben kapak toplamaya gönüllü olarak başladım. Geçen sene engelli bir vatandaşa komşularımın yardımı ile tekerlekli sandalye verdik. Bir senede topladığım 8 bin kapak ile tekrar tekerlekli sandalyeyi ihtiyacı olan kişiye vereceğim. Mavi kapakları atmayın bana getirin'' dedi.


Son olarak Onur Çetin “bana destek veren Alemdar, Soğanlı, Çiftehavuzlar, mahallesi muhtarları ve Annesi Ayşe Çetin'e destekleri için teşekkür etti.

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