Yıldırım Bayezid Han anıldı

Yıldırım Belediyesi, ilçeye ismini veren Yıldırım Bayezid Han'ı vefatının 619'uncu yıl dönümünde düzenlediği program ile andı.

Yıldırım Belediyesi, Osmanlı Devleti'nin 4'üncü sultanı, Yıldırım Bayezid Han'ı, vefatının 619'uncu yılında kabri başında yâd etti. Anma programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç katıldı. Program, Yıldırım Bayezid'in istirahatgâhı başında dualarla anılmasının ardından vatandaşlara pilav ikramıyla sona erdi.

Yıldırım'ın banisi olan Bayezid Han'ın Osmanlı'nın devletten imparatorluğa geçişinin temellerini attığını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Cennet mekân Yıldırım Han, bir taraftan fetih sancağını Avrupa'nın ortasına taşırken, diğer taraftan da Osmanlı ülkesini mamur hale çevirmiştir. 12 yıllık saltanatı döneminde Anadolu Türk İslam Birliği'ni sağlayan, Balkanları kesin olarak Türk yurdu haline çeviren Yıldırım Han, aynı zamanda Ulucami gibi Yıldırım Külliyesi gibi bugün dahi şehrimizin simgesi olan yapıları Bursa'ya kazandırmıştır. Ne mutlu bize ki adını bu kutlu sultandan alan Yıldırım'ın şehremini olarak onun mirasının koruyucusu ve takipçisiyiz. Biz ecdadımızı yaşatacağız ki nereden geldiğimizi, nasıl bir geçmişe sahip olduğumuzu unutmayalım. Gelecek nesillerin böylesi önemli isimleri unutmamaları ve onları yaşatmaya devam etmeleri, bizlerin düzenlediği bu türlü anma etkinlikleriyle olacaktır. Biz bir taraftan Bayezid Han'ın emanetine sahip çıkarken bir taraftan da, onun gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam etmesi için onu böyle etkinliklerle anmaya devam edeceğiz” dedi.