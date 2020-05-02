Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, emekçilerle iftarda buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında temizlik işçileriyle iftarda bir araya geldi.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen ve kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanıldığını buluşmada, belediye personeliyle sohbet eden Başkan Yılmaz, hizmetler hakkında bilgi aldı, işçilerin talep ve önerilerini dinledi. Emek mücadelesine bu yıl korona virüsü ile mücadelenin de eklendiğini ve sağlık çalışanları başta olmak üzere herksin üstüne düşen görevi fedakârca yerine getirdiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri dergahı izzetinde kabul eylesin. Aynı zamanda ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' olan bugününüzü de tebrik edelim istedik. Korona virüs salgını nedeniyle toplu iftarlar yapmıyoruz, bugün ise sosyal mesafe kuralına uyarak ilk iftarımızı siz değerli çalışma arkadaşlarımızla yapmak istedik” diye konuştu.

Tüm insanlığın bu virüse karşı bir ve beraber olduğu zor bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Hamdolsun ki Türkiye gibi güçlü bir ülkede yaşıyoruz. Bu virüsle mücadeleyi en güzel şekilde sürdüren, en başarılı organizasyon gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı'mız önderliğinde bu süreci yürütüyoruz. Ve bugün görüyoruz ki 50'den fazla ülkeye Türkiye olarak yardım gönderecek pozisyondayız. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Biz bu noktaya alın terimizle, birlik ve beraberliğimize olan inancımızla geldik. İnşallah bu süreci kısa sürede atlatacağız. Bu savaşın öncüleri her ne kadar sağlık çalışanlarımız olsa da, belediyemiz olarak bizim en önemli unsurumuz sokaklarımızı ve caddelerimizi evleri gibi temizleyen, gece yarısı pazaryerlerimizi temizleyen sizlersiniz. Ben hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bu yaptığınız hizmetlerin karşılığını dergahı izzetinde verir. Allah hepinizden razı olsun. Salgından korkmadan, hastalıktan korkmadan bu süreci gerekli tedbirleri alarak yürüttük. Umarım Ramazan bayramında sadece ramazanı değil, bu koronavirüsten kurtuluşumuzu da kutlarız” dedi.