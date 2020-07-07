Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, esnafı ziyaret etti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güllük Mahallesi 2'nci Akıncılar Caddesi ve Kazım Karabekir Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Esnafa bereketli kazanç dileğinde bulunan Başkan Yılmaz, esnafın sorunlarını ve önerilerini dinledi. Yıldırım'da vatandaşlarla bir araya gelerek şehrin kalkınması ve insanların refahına katkı sağlamak için sahada olduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gönül belediyeciliği ilkeleriyle hareket ederek esnaf ve vatandaşımızı ziyaret ediyor, sorunları yerinde tespit etmenin yanı sıra Yıldırım'ın geleceğini şekillendirme yolunda talep ve önerilerini dinliyoruz. Bu kapsamda bugün de Güllük Mahalle esnafımızı ziyaret ettik, esnafımıza hayırlı işler dileyerek vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Belediyemizce yürütülen hizmetleri, hayata geçireceğimiz projeleri anlatarak, vatandaşlarımızın ve esnafımızın da talep ve önerilerini dinledik. 7'den 70'e her vatandaşımızın fikirlerine önem veriyor, belediye hizmetlerimizi de bu talep ve önerileri ekseninde şekillendiriyoruz. Yaptığımız her istişare hem projelerimizde iyileştirmeler sağlıyor hem de ilçemizin önceliklerini belirlemede bizlere yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.