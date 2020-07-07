İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, esnafı ziyaret etti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güllük ve Kazım Karabekir mahalle sakinleri ve bölge esnafıyla bir araya geldi.


Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güllük Mahallesi 2'nci Akıncılar Caddesi ve Kazım Karabekir Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Esnafa bereketli kazanç dileğinde bulunan Başkan Yılmaz, esnafın sorunlarını ve önerilerini dinledi. Yıldırım'da vatandaşlarla bir araya gelerek şehrin kalkınması ve insanların refahına katkı sağlamak için sahada olduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gönül belediyeciliği ilkeleriyle hareket ederek esnaf ve vatandaşımızı ziyaret ediyor, sorunları yerinde tespit etmenin yanı sıra Yıldırım'ın geleceğini şekillendirme yolunda talep ve önerilerini dinliyoruz. Bu kapsamda bugün de Güllük Mahalle esnafımızı ziyaret ettik, esnafımıza hayırlı işler dileyerek vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Belediyemizce yürütülen hizmetleri, hayata geçireceğimiz projeleri anlatarak, vatandaşlarımızın ve esnafımızın da talep ve önerilerini dinledik. 7'den 70'e her vatandaşımızın fikirlerine önem veriyor, belediye hizmetlerimizi de bu talep ve önerileri ekseninde şekillendiriyoruz. Yaptığımız her istişare hem projelerimizde iyileştirmeler sağlıyor hem de ilçemizin önceliklerini belirlemede bizlere yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.