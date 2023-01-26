İhlas Haber Ajansı

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Yıldırım Belediyesi, 2022 yılında ilçede 187 bin ton çöp, 22 bin ton moloz topladı

Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında da temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.


Ekipler, yıl boyunca rutin evsel atık alma çalışmalarının yanı sıra, gerçekleştirdiği moloz alımı, cadde, sokak, pazar yeri, alt geçit temizleme faaliyetleriyle temizlenmedik nokta bırakmadı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geride bıraktığımız yılda, 187 bin ton çöp, 22 bin ton moloz topladı. Ayrıca Yıldırım'daki 184 camiinin iç temizlikleri düzenli olarak gerçekleştirildi.


Yaşanabilir şehir Yıldırım


Yıldırım Belediyesi, ekiplerin bir yandan günlük temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü bir yandan da belirlenen program dâhilinde mahallelerde temizlik faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yaşanabilir Şehir Yıldırım' hedefi çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz temizlik uygulamalarıyla ilçemizin çehresine yeni bir görünüm katıyoruz. İlçede yoğun bir temizlik seferberliği yürütüyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizi köşe bucak gözden geçirip temizliyor. Tüm mahalleler sokak sokak süpürülüyor, çöpler toplanıyor. Amacımız vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir ilçe ortamı sunabilmektir. Daha temiz ve yaşanılabilir Yıldırım için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” dedi.

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