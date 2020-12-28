Yıldırım Belediyesi çocuk sağlığı konusunda aileleri bilgilendiriyor

16 Aralıkta başlayan Çocuklarda Dil Gelişimi ve Konuşma Becerisi, Çocuklarda Zekâ Gelişimi ve Aşamaları, Çocuklarda Sık Karşılaşılan Davranış Bozuklukları ve Çözümleri, Çocuklarda Ahlaki ve Dini Gelişim, Çocuklarda Karakter Gelişimi, Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocuklarda İnternet Kullanımı, Çocuklarda Uyku Düzeni ve Bağışıklık ile Çocuklarda Öfke Kontrolü konularındaki “Pandemi Sürecinde Çocuk Sağlığı” başlıklı eğitimler 21 Marta kadar sürecek.

Çocukların sağlığını düşünen ve bu süreçte aileleri de doğru yönlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “En büyük servetimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişimlerine destek olmak ve onları geleceğe hazırlamak için ebeveynlerimizin daha donanımlı hale gelmesi adına gayret gösteriyoruz. Bu minvâlde sağlıklı çocuklarla birlikte, sağlıklı bir gelecek için ailelerle hareket ediyoruz” dedi.

Pandemi sürecindeki dezavantajları avantaja çevirmek için yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Ailelerin özellikle pandemi sürecinde çocukları ile daha fazla vakit geçirmelerinden kaynaklı, onlara bir yol haritası çizmek niyetiyle zengin içerikli eğitimleri hayata geçiriyoruz. Aileler bu program ile karşılaştıkları problemler karşısında ne yapmalı, kime danışmalı sorusunun cevabını da bulmuş oluyor” ifadelerini kullandı.