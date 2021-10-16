Yıldırım Belediyesi, fotoğrafı sanata dönüştüren gençleri keşfediyor

Fotoğrafa ve fotoğrafçılığa ilgi duyan Yıldırımlı gençler, soluğu 'Temel Fotoğrafçılık Eğitimi'nde aldı.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta, kursiyerler fotoğraf makinesini ve ekipmanlarını tanıma, fotoğraf makinelerinin özelliklerini ayırt edebilme ve temel ayarlarını yapabilme gibi konularda eğitim aldı. Fotoğraf tutkunları öğrendikleri bilgileri uygulamak üzere İstanbul'a gitti. İstanbul'un sokaklarını karış karış gezen gençler, birbirinden farklı anları fotoğraf karesine sığdırdı. Yoğun katılımın gözlemlendiği fotoğrafçılık kursunu başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Teorik bilgiler ışığında çekimler yapan kursiyerlerin fotoğrafları ise Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde sergilendi. Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarını estetik bakış açısıyla gözler önüne seren gençler, sanatseverlerden tam not aldı. Eğitim süresince gördükleri özel ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getiren kursiyerler, Yıldırım Belediyesi'ne de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.