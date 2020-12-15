Yıldırım Belediyesi hem içleri, hem yürekleri ısıtıyor

Belediye ekipleri, soğuk havada görev yapan güvenlik güçlerine sıcak salep ikram etti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken Yıldırım Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarında uygulama noktalarında görev yapan emniyet güçlerine ısıtan destek verdi. Yıldırım Belediyesi ekipleri, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamalarında kontrol noktalarında yaya ve araçlarda bulunan yolcular hakkında denetimler yapan emniyet güçlerini ziyaret etti.

İlçede 7 farklı noktada polis memurları ve mahalle bekçilerine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın selam ve sevgilerini ileten ekipler, soğuk kış şartlarında görev başında bulunan güvenlik güçlerine salep ikramında bulundu. Yapılan jest karşısında Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini ileten emniyet mensupları, hem salgın karşısında vatandaşların sağlığını korumak için gerekli tedbirleri uygulamaya, hem de ülkede asayişi sağlamak için görevlerine kararlı şekilde devam edeceklerini vurguladı.