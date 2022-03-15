İhlas Haber Ajansı

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Yıldırım Belediyesi kitap fuarında

Yıldırım Belediyesi, Bursa Kitap fuarında belediyeye yayınlarını sergilediği stant açtı.


Bursa 19'uncu Kitap Fuarı, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 11-20 Mart tarihleri arasında açık kalacak fuarda Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü de her yıl olduğu gibi bu yıl da yerini aldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını anlatan eserleri bastırarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti. 20 Mart'a kadar açık kalacak fuarda Yıldırım Belediyesi yayınları stantını ziyaret eden vatandaşlara belediye yayınlarından çıkmış olan kitaplar hediye edecek.

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