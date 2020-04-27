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Yıldırım Belediyesi korona virüs hastalarının yanında

Bursa’nın Yıldırım Belediyesi, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan vatandaşlara hijyen kiti ulaştırarak destek olurken, ilçe sakinlerinin virüsle mücadelesinde ellerini güçlendiriyor.

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan vatandaşlara hijyen kiti ulaştırarak destek olurken, ilçe sakinlerinin virüsle mücadelesinde ellerini güçlendiriyor.


Dünya genelinde milyonlarca insana ulaşan vaka sayısıyla yüz binlerce insanın can kaybına neden olan küresel tehdit koronavirüse karşı Türkiye başarılı bir mücadele süreci yönetirken, virüsün rastlandığı ilk günden itibaren tedbirlerini alan Yıldırım Belediyesi de vatandaşlara destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu zorlu süreçte sosyal destek çalışmalarıyla Yıldırımlıların talep ve ihtiyaçlarını karşılayan Yıldırım Belediyesi, oluşturduğu hijyen kiti ile Covid-19 testi pozitif çıkan ilçe sakinlerine destek oluyor. İçerisinde maske, eldiven, dezenfektan, kağıt havlu ve peçetenin yanı sıra çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı gibi hijyen ve temizlik maddeleri bulunan hijyen kiti ve yanında sağladığı erzak kolisi ile vatandaşları koronavirüs mücadelesinde yalnız bırakmayan Yıldırım Belediyesi, salgın tehdidine karşı topyekun teyakkuz durumunu sürdürüyor.


Hijyen paketi, erzak desteği


Covid-19 tehdidine karşı vatandaşların sağlığının korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin sağlığını tehdit eden tehlikelere karşı önlemlerimizi alarak bulaş riskini en aza indirmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Küresel tehdit koronavirüs karşısında Hükümetimiz gayretli bir biçimde önlemlerini alıyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu tehdide karşı vatandaşlarımızın sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Covid-19 testi pozitif çıkan hemşehrilerimizehijyen paketi ver erzak kolisi ulaştırarak bu süreçte destek oluyoruz. İlçe genelinde salgınla mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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