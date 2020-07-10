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Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi'ne kapalı pazar yeri kazandıracak

Yıldırım Belediyesi’nin, Millet Mahallesi’ne kazandıracağı kapalı pazar alanı bölgedeki vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak.

Yıldırım Belediyesi'nin, Millet Mahallesi'ne kazandıracağı kapalı pazar alanı bölgedeki vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak.


Yıldırım Belediyesi, vatandaşların temel ihtiyaçlarına cevap verecek spor tesisleri, park ve yeşil alanların yanı sıra kapalı modern pazar yerlerini ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Uygulama projeleri tamamlanan ve 10 bin 33 metrekare inşaat alanında yapılacak Millet Kapalı Pazar Yeri'nde 238 pazar tezgahı ve 105 araçlık otopark alanı yer alacak. Kapalı pazar alanı olarak hizmet verecek çok amaçlı kullanıma sahip modern tesis, pazar kurulmadığı günlerde ise otopark olarak kullanılacak. Mahalle sakinlerine hizmet verecek modern tesiste ayrıca ticaret alanları satış birimleri, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane ve mescit bulunacak.



Sosyal alanlar değer katıyor


Pazar alanlarının en az yeşil alanlar, parklar, ticari alanlar ve spor alanları kadar şehrin bütünlüğünü sağlayan önemli mekanlar olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Plansız yapılaşmanın yerini modern ve güvenli konutların alacağı Yıldırım'da sosyal ortak kullanım alanları da önemli bir paya sahip. Bu düşünce ile mahallelerimizin yapısına ve ihtiyacına göre planladığımız otoparktan yaşam alanına, sosyal ve kültürel tesislerden spor alanlarına, tarihi mirastan kültür sanata ve eğitime kadar, hayatın her alanındaki yatırımlarımız hızla devam ediyor. Hedefimiz Yıldırımlı hemşehrilerimiz için nitelikli sosyal yaşam alanları oluşturmak, bunları korumak, geliştirmek ve bu hizmetlerden, imkanlardan en güzel bir şekilde yararlanmalarını sağlamaktır" diye konuştu.



Hijyenik koşullarda alışveriş imkanı


Sosyal alanlarının artmasıyla Yıldırım'da yaşayan vatandaşların refah seviyesinde de yükseliş olacağını aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Bu kapsamda kapalı modern pazar yerlerini şehrimizin birçok noktasında oluşturuyoruz. Hem pazar alanı hem otopark hem de çok amaçlı olarak kullanılacak Millet Kapalı Pazaryeri özgün mimarisi ve çok amaçlı yapısı ile vatandaşlarımıza hizmet verecek. Mahalle sakinlerimizin hijyen içerisinde ve güvenle alışveriş yapabileceği tesisimizin bünyesinde satış birimleri, teknik birimler, zabıta güvenlik noktası, çay ocağı, abdesthane ve mescit bulunacak. Pazar alanı olarak hizmet vermenin yanında haftanın belirli günleri ise otopark olarak kullanılacak modern pazar yeri, bölgede otopark problemleri yaşanmasının önüne geçecek” ifadelerini kullandı.

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