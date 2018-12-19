Yıldırım Belediyesi yürekleri ısıtıyor

Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahipleriyle maddi durumu iyi olanların arasına gönül köprüsü kurarak geride kalan dört buçuk yılda anlaşmalı market zincirlerinde geçerli olan 71 bin 707 adet 'Sosyal Kart'ı, maddi durumu iyi olmayan ailelere teslim ederek mutfak alışverişlerine destek sağladı. Paylaşım Atölyesi ile de 13 bin 858 kişiye kıyâfet, bin 281 kişiye eşya, 13 bin 235 öğrenciye kırtasiye desteği sağlayan belediye, hediye ettiği tekerlekli sandalye ile 106 engelli vatandaşın yüzünü güldürdü. Öte yandansoğuk kış aylarında ilçe sakinlerinin zor durumda kalmaması için 686 aileye soba yardımının yapıldığı Yıldırım'da dezavantajlı 2 bin 474 çocuk sünnet ettirilerek erkekliğe ilk adımını attı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sosyal belediyecilik hizmetlerimizle insanlarımıza hakkaniyetle ulaşmayı hedefliyoruz. İhtiyaç sahiplerini beklemeden Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımızla kendilerine ulaşıyoruz. Yardım konusu insanların ihtiyaçlarını giderme husûsunda hassas olunması gereken bir çalışma yapmayı gerektiriyor. Müracaat yapan hemşehrilerimizin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı hakkında tahkikat gerçekleştiriyoruz. İnançlarımız ve değerlerimizden, ihtiyaç sâhibi vatandaşlarımızın duygularını zedelemeden yardımlaşma yapılmasını öğrendik. Veren el ile alan el arasında köprü olmaya devam edeceğiz” ifâdelerini kullandı.