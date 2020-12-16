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Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne kaze kan

Yıldırım Belediyesi, ilçede güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak maksadıyla Zabıta Müdürlüğü’nü güçlendirerek 28 yeni zabıta aldı.

Yıldırım Belediyesi, ilçede güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak maksadıyla Zabıta Müdürlüğü'nü güçlendirerek 28 yeni zabıta aldı.


Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve sonrasında Yıldırım Belediyesi'nin mülâkatı ile zabıta memuru olmaya hak kazanan adaylar Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitimini aldıktan sonra görevlerine başladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, görevlerine başlayan zabıta personeliyle tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapmak amacıyla bir araya geldi.


Zabıta memurlarının hem fiili hem de vicdani sorumluluklarını vurgulayan Yılmaz, “Belediyeler hem devletin resmi yüzünü hem de vatandaşla muhatap olduğu için devletin sıcak yüzünü temsil eder. Dolayısıyla hemşehrilerimizin sahada en çok muhatap olacağı birimlerden bir tanesi de Zabıta Müdürlüğümüz. Sizler devleti, belediyeyi ve bizi temsil ediyorsunuz. Bu misyonla hareket etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Yaptığınız işlerin mevzuata olduğu kadar vicdana da uygun olması gerekli. Bu doğrultuda vatandaşla olan ilişkilerimizi güzel bir şekilde yöneteceğiz hem de yaptığımız işlerin mevzuata olduğu kadar vicdana da uygun olup olmadığına bakacağız” ifadelerini kullandı.

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