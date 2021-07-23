Yıldırım Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek

İmardan kentsel dönüşüme, yol çalışmalarından yeşil alanlara, spor tesislerinden kültür merkezlerine kadar Yıldırım'ın çehresini değiştirecek önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, insan merkezli çalışmalarıyla da gönüllere dokunmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu hastalıkla mücadele eden vatandaşlara destek vermek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Yıldırım Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan 200 adet gıda paketi ilçede yaşayan çölyak hastalarına dağıtıldı.

Çölyak hastalarının sayısının her geçen gün arttığını ve bu hastalığın toplum tarafından yeterince bilinmediğine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çölyak hastalığı; ince bağırsağın, gluten proteinine karşı gösterdiği alerjik tepki nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıkla mücadele edenler, içinde gluten bulunan buğday, yulaf, arpa ve çavdar gibi tahılları tüketememektedir. Hastalığın kontrol altında tutulmasının tek yolu ise glütensiz besinlerden oluşan diyet programı uygulamaktır” ifadelerini kullandı.

Glutensiz gıdaların normal gıdalara oranla pahalı olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Gerek glutensiz gıdaların pahalı olması, gerekse de toplumsal farkındalığın henüz tam anlamıyla oluşmaması nedeniyle bu hastalıkla mücadele eden kardeşlerimiz çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar. Biz de, bu hastalığa dikkat çekmek ve toplumdaki dayanışma ruhunu pekiştirmek için çölyak hastaları için bir gıda kolisi hazırladık. Ekiplerimiz, Yıldırım'daki yaklaşık 200 çölyak hastası kardeşimize glutensiz gıda kolilerini ulaştıracak. Yıldırım Belediyesi olarak; çölyak hastalığının farkındayız ve bu hastalıkla mücadele eden tüm kardeşlerimizin yanındayız” diye konuştu.