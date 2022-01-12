Yıldırım Belediyesinden 'diyabet' taraması

Yıldırım Belediyesi Aile Sağlığı Eğitim Merkezi, ücretsiz sağlık taraması ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda modern çağın hastalıkları arasında yer alan diyabet hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına Yediselviler Muhtarlığı'nda mahalle sakinlerine şeker ölçümü yapılarak bilgilendirmelerde bulunuldu. Diyabetin erken teşhis ile kontrol altına alınabileceğini söyleyen sağlık ekibi, şeker hastalığı ile mücadelede hareketli bir hayat sürmenin, doğru ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi'yle Yıldırımlıların hayat kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi'yle birlikte, ilçenin her noktasında hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızla tek tek ilgilenen sağlık personelimiz, gerekli konularda bilgilendirme çalışmaları yaparak, dikkat edilmesi gereken konularda uyarıda bulunuyor” dedi.