Yıldırım Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü etkinliği

Hayata geçirdiği faaliyetlerle miniklere çevre bilincini aşılayan Yıldırım Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde Yıldırım'daki çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Yıldırım Belediyesi 'Dünya Çevre Günü'nde çocukların ve gençlerin çevre bilincini arttırmak amacıyla Balaban Mesire Alanı'nda atölye ve stantların yer aldığı bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Alanda geri dönüşüm atölyesi kurularak sıfır atık temalı boyama etkinliği, soda şişesinden vazo yapımı ve iklim değişikliğinde ben de varım el baskısı çalışmaları yapıldı. Minikler, mavi kapaklarla seksek ve geri dönüşüm toplama oyunu ile çevre temalı tiyatroyla eğlenirken öğrendi. Programa katılan çocuklara çevre müfettişi rozeti verilen etkinlik minik çevre dostlarından ve ailelerinden tam not aldı. Organizasyon sonunda kompost makinesinde üretilen kompost gübresi lavanta ve biberiye fidanları ziyaretçilere dağıtıldı ve çocuklara bez çanta ile tohumlu kalem hediye edildi. Sıfır atık çalışmaları ile Yıldırımlı vatandaşları duyarlılaştırmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımıza daha yeşil ve sağlıklı bir Yıldırım bırakabilmek için tüm hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mavi ve yeşil renklerin daima hâkim olduğu, insanlarımızın temiz ve doğal bir çevrede mutlu ve huzurlu yaşadığı bir gelecek dileğiyle herkesin Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum” dedi.