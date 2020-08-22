Yıldırım Belediyesi'nden etkin ilaçlama

Yıldırım'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yürüten Yıldırım Belediyesi, aynı zamanda yaz aylarıyla birlikte havaların ısınması ile artan haşere ve kemirgen yayılmasına karşı da ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yıldırım Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak adına, yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan haşere, kemirgen ve diğer zararlılarla teknolojinin son imkanlarını kullanarak çalışmalar gerçekleştiriyor. Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorunlu bölgelerde ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda pazar yerleri ve çöp konteynerleri başta olmak üzere Yıldırım sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelerde haşere, kemirgen ve diğer zararlılara karşı ilaçlama yapıyor. Mahallelerde yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra belirli periyotlarla dere kenarları, su birikintileri, yağmur suyu kanalları, kanal bacaları gibi üreme alanları da ekipler tarafından ilaçlanıyor. Bu kapsamda 2019 yılının Nisan ayından bu yana Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 bin 522 noktada kemirgen ilaçlaması yapılırken, 165 bin 660 metrekare kapalı alanda ve 30 bin 700 metrekare açık alanda haşere ilaçlaması gerçekleştirildi.

Önlemler alınıyor

Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşın sağlığını her şeyin önünde tuttuklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin sağlığını tehdit eden haşere, kemirgen ve diğer zararlılara yönelik olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mikropları kolayca üreten ve yayılmasına yol açan zararlılara karşı ilaçlama ekiplerimiz tüm önlemleri alıyor. Vatandaşlarımız rahat bir nefes alsın diye imkanlarımızı en yoğun şekilde kullanıyoruz. Yıldırımlı hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden daha önemli” diye konuştu.