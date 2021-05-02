Yıldırım Belediyesi'nden evde enjeksiyon hizmeti

Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü Mart 2020'den bu yana, tüm birimleriyle vatandaşın yanında olan Yıldırım Belediyesi; 17 günlük ‘tam kapanma' döneminde de mağduriyet yaşanmaması için seferberlik ilan etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sahada çalışmalarını sürdürürken, Yıldırım İletişim Merkezi ise 7 gün 24 saat vatandaşlardan gelen çağrıları almaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma döneminde hasta nakli ve defin işleri hizmetlerini aksatmadan sürdürürken, 65 yaş ve üstü hastaların reçeteli enjeksiyonlarını da evlerinde ücretsiz yapıyor. Enjeksiyon hizmeti hafta için 17.00-23.00, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 10.00-23.00 saatleri arasında veriliyor. Defin hizmetleri 7 gün 24 saat devam ederken, hasta nakil işlemleri saat 10.00-16.00 arasında yapılıyor. Öte yandan Yıldırım Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ise hizmetlerini hafta içi saat 10.00- 16.00 arasında online olarak sürdürüyor.

Tüm vatandaşları tam kapanma tedbirlerine eksiksiz uymaya davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu süreçte her bir vatandaşımızın önceliği sağlığı olmalıdır. Kurallara uyar ve tedbirleri gevşetmezsek sağlıklı, aydınlık günlere ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Yıldırım Belediyesi olarak, bu süreçte hizmetlerimizin aksamadan yürütülmesi ve hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri aldık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik ve dezenfekte işlemlerimizin yanı sıra sıcak yemek dağıtımına da devam ediyoruz. Ramazan boyunca günlük olarak bin 450 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü Mart 2020'den bu yana 180 binden fazla vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırdık. Yine bu dönemde yaklaşık 25 bin vatandaşımıza da erzak kolisi desteği sağladık. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz de tam kapanma döneminde görevinin başında. Defin ve hasta nakil hizmetlerimiz aksamadan devam ederken, bu süreçte 65 yaş ve üstü hastaların reçeteli enjeksiyonlarını da evlerine giderek yapıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşımızın yanındayız. Yıldırım'da kimse, kimsesiz değil. Dileyen her vatandaşımız ‘444 16 02' numaralı telefondan Yıldırım İletişim Merkezimize ulaşarak derdini, talebini ve şikâyetini bizlere iletebilir” ifadelerini kullandı.