Yıldırım Belediyesi'nden fâhiş fiyat denetimi

Marketlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan zabıta ekipleri, güncel fiyatları kayıt altına alıyor.

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için büyük gayret sarf ediyor. İlçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese edilirken, fiyatlarda dalgalanma çıkan marketler hakkında ise ‘Tüketici Kanunu' gereği işlem başlatıldı.

Fırsatçılığın önüne geçmek ve haksız kazancı engellemek için Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin hummalı şekilde çalıştığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız ve fâhiş fiyat artışlarına karşı denetimlerimize periyodik olarak devam ediyoruz. Yapılan denetimlerle vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçen zabıta ekiplerimiz, marketlerde rafları dolaşarak ürünlerin etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farklılıklarına yönelik kontrollerini yapıyor. Fiyat artışı tespit edilen işletmeler hakkında işlem başlatılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığının söz konusu olduğu böylesine kritik bir süreçte haksız kazanç elde etmek isteyen hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.