Yıldırım Belediyesi'nden köpek açıklaması

Yıldırım Belediyesi, Yalova'ya bırakılan sahipsiz köpeklerle alakalı açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Yıldırım Belediyesi, bütün canlıların yaşama hakkına saygı duyan anlayışa sahiptir. Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne gelen sahipsiz hayvanlar burada uzman veteriner hekimler tarafından muayeneden geçirilirken, tedaviye ihtiyacı olan canlılara derhal müdahale ediliyor. Ardından hem iç hem dış parazit ve kuduz aşıları yapılan hayvanların ayrıca kısırlaştırma işlemleri de tamamlanıyor. Sağlığına kavuşturulan ve kimlik kartları çıkarılan sahipsiz hayvanlar daha sonra ise tamamen ücretsiz bir şekilde sahiplendiriliyor. Yıldırım Belediyesi, sahiplendirme kampanyası kapsamında 5 yılda 9 bin 902 kısırlaştırma işlemi yaptı. Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde 20 bin 932 tedavi yapıldı. Bu arada 3 bin 984 hayvan sahiplendirildi. Bugün bazı mecralarda yer alan ve Yıldırım Belediyesinin tedavilerini yaptığı sokak hayvanlarını başka bir ile götürdüğü şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tedavisi Belediye Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde yapılan birkaç hayvanın başka bir il sınırlarına nasıl geçtiği bilinmediği gibi art niyetli birilerince bırakılma ihtimali de düşünülmektedir. Son yıllarda hayvan dostu kimliğini artırarak devam eden Yıldırım Belediyesi bundan sonra da sokak hayvanlarına şefkatini her zaman olduğu gibi sürdürecektir” denildi.