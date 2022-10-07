Yıldırım Belediyesi'nden miniklere çevre dersi

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki anaokulu öğrencilerini Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde misafir ederek hem doğayla buluşturuyor hem de verilen eğitimle miniklere çevre bilinci kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından her hafta anaokullarında öğrenim gören 4-5 yaş aralığındaki miniklere ‘Sıfır Atık ve Temel Çevre Bilinci' eğitimi veriliyor. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün bu haftaki misafirleri, Parlayan Güneş Anaokulu öğrencileri oldu. Toplamda bir saat süren etkinlikte çocuklar hem doğayı tanıdı hem de geri dönüştürülebilen atıkları öğrenerek toplumsal çevre bilinci kazandı. Öğrendikleri bilgileri pratikte pekiştirmek için ‘Atık ayrıştırma' oyununun başına geçen minikler, eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı. Kaymak ağacı fidanlarını toprakla buluşturan geleceğin nesilleri, teknolojiden uzak doğayla iç içe bir an yaşarken etkinlik sonunda miniklere çevre polisi rozeti verildi.

Çevreyi koruyan ve seven bireylerin yetiştirilmesine önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geleceğe yapılacak en büyük yatırım, evlatlarımızı iyi bir şekilde yetiştirmektir. Verdiğimiz eğitimlerle gelecek nesilleri bilinçli bireyler olarak yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Çocuklarda çevre bilinci kazandırmanın temel yolu, doğayı korumaktan ve çevreye duyarlılık kazandırmaktan geçer. Biz de bu bilinçle yola çıkarak, evlatlarımıza çevre sevgisini aşılamak için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Verdiğimiz ‘Sıfır Atık ve Temel Çevre Bilinci' eğitimi ile çocuklar hem çevre bilincini kazanıyor hem de güzel vakit geçirmiş oluyorlar” ifadelerini kullandı.