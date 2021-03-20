Yıldırım Belediyesinden üniversiteye hazırlık kursu

Yıldırım Belediyesi, ücretsiz ‘Üniversiteye Hazırlık Kursları' ile ülkenin yarınlarını inşa edecek geleceğin güvencesi gençlerin yaşamlarındaki önemli döngülerden biri olan üniversite sınavında öğrencilere desteğini sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi'nin, üniversiteye hazırlanan öğrencilere katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘90 Günde Üniversiteye Hazırlık' kursları başladı. Derebahçe, Yavuzselim Zümrütevler, İncirli ve Bağlaraltı Mahalle Konakları'nda hafta içi yapılacak kurslara, lise ve dengi okullardan 12. sınıflar ile mezun olan çok sayıda öğrenci katıldı. Alanında uzman öğretmenlerin hızlandırılmış konu anlatımları ve soru çözümleri ile katkı sağladığı kurslarda öğrencilere, hafta içi her gün, Bağlaraltı Mahalle Konağı'nda ise cumartesi günleri eğitim verilecek. 09.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak Ücretsiz Kurs Merkezleri'nde, 4 ders saati öğretmen eşliğinde ders verilirken diğer zamanlarda ise serbest ders çalışmaları yapılacak. Öte yandan kursta öğrencilere Matematik-Geometri, Türkçe-Edebiyat olmak üzere iki alanda eğitim verilecek.

‘İnsan odaklı belediyecilik'

Gençleri geleceğe hazırlamak için gereken tüm desteği sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz. Ancak aklı hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen nesiller yetiştiremezsek, yaptığımız hizmetler bir taş ve beton yığınından öteye geçmez. Dolayısıyla önce insan diyoruz. Önceliğimiz milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş, ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak nesillerin yetişmesine katkı sağlama noktasında gençlerimizin yanındayız. Bugüne kadar ne imkânımız varsa gençlerimiz için temin ettik, etmeye de devam edeceğiz. Yıldırım Belediyesi olarak ne kadar talep olursa, bunu karşılamaya çalışıyoruz fakat bu yıl pandemiden dolayı bazı sınırlamalar getirdik. Öğrencilerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Bu nedenle onlara gözümüz gibi bakmalıyız. İnşallah önümüzdeki süreçte üniversiteyi kazanmış öğrencilerimizi buradan tebrik ederek uğurlarız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.