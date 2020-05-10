Yıldırım Belediyesi'nden yaşlılara vefa

Korona virüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'tan bu yana sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara aralıksız destek veren Yıldırım Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte geçici süreyle sokağa çıkabilen ilçe sakinlerine dışarıda geçirdikleri süre boyunca refakat etti. Geride kalan 44 günlük kısıtlama süresi boyunca, sıcak yemekten erzak desteğine, ekmek ulaştırma hizmetinden emekli maaşı çekme, fatura ödeme gibi resmi işlemlere kadar birçok alanda ilçe büyüklerinin yanında olan Yıldırım Belediyesi, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle, 10 Mayıs 11.00-15.00 saatleri arasında evlerine yakın noktalarda yürüyüş yapan yaşlılara refakat ederek ulaşımlarını sağladı.

Park ve yeşil alanlar canlandı

Yürüme zorluğu çeken yaşlı Yıldırımlıları evlerinden belediyeye ait araçlarla alan ekipler, ilçedeki park ve yeşil alanlarda yürüyüş ve spor yapmak veya temiz hava almak isteyen vatandaşlara serbest saat süresi boyunca destek verdi. Büyüklerle sohbet eden, zaman zaman da spor yaptıran Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, anneler günü vesilesiyle de fedakarca çocuklarını yetiştiren yaşlı annelerin Anneler Günü'nü kutladı. 44 günlük kısıtlamanın ardından Yıldırım Belediyesi ekiplerinin refakatiyle yürüyüş yapıp temiz hava alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendilerine yardımcı olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına ve bu imkanı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

‘Büyüklerimiz baş tacımız"

Kısıtlı süreli sokağa çıkma uygulamasında olduğu gibi koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı ve tedbirlerin uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren büyükleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler büyüklerimize saygıda ve sevgide kusur etmemeyi medeniyetimizin öğretilerinden edindik. Başımızın tacı büyüklerimizin bizlere olan emeğinin karşılığını vermek için ne yapsak az. Biz evlatlar olarak onları mutlu etmek, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak ve hayır dualarını almak için çalışıyoruz. Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başlandığı ve tedbirlerin uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren büyüklerimizi yalnız bırakmadık. Sıcak yemekten erzak desteğine, ekmek ulaştırma hizmetinden emekli maaşı çekme, fatura ödeme gibi resmi işlemlere kadar birçok alanda kendilerine destek olduk. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin kararıyla sokağa çıkmalarına kısa süre de olsa imkan tanınan büyüklerimize Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimizle yardımcı olduk. Koronavirüs tehlikesi sona erdiğinde büyüklerimizi parklarda, yeşil alanlarda yeniden görmek bizler için de moral olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyüklerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile yemeyip yediren, giymeyip giydiren, bin bir emekle bizleri yetiştiren tüm annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.