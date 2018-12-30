Yıldırım Beyazid Gençlik Merkezi'nde çalışmalar hızlandı

Yıldırım Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortak çalışmalarıyla ilçeye kazandırılmaya hazırlanılan Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi'nde, inşaat çalışmaları yüzde 45'lik seviyeye ulaştı.

Yıldırım Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde Değirmenönü-Karapınar bölgesinde 5 bin 246 metrekare inşaat alanında yapımı devam eden Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi, bünyesinde kütüphane, atölyeler, konferans salonları, sinema salonları, spor alanları ve kapalı otoparklarıyla gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal hayatın içerisinde doğrudan bulunmasına katkı sağlayacak. Merkezin en önemli hedefi ise gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyarak donanımlı nesiller yetişmesine katkı sağlamak olacak. Yıldırım'ın 250 binin üzerinde genç nüfusa sahip olduğunu, bu potansiyeli doğru kullanmak adına ilçeye kazandırılacak gençlik ve kültür merkezleri ile gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacaklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “‘İdeal Şehir Yıldırım için 100 adım' vizyonu kapsamında söz verdiğimiz gençlik merkezleri ile yeni Yıldırım'da tüm gençlerin spor, kültür ve sanat ile iç içe büyümesini istiyoruz. Sanatı, kültürü, bilimi bilen nesiller olarak gelişmeleri ülkemizin geleceği ve dünyaya yön verecek kişiler olarak yetişmeleri için şart. Değirmenönü ve Karapınar mahallelerimizde çocuk ve genç nüfus potansiyeli oldukça fazla. Bu potansiyeli doğru kullanma adına da bu bölgemizde yapımı devam eden merkezimiz gelecek nesillerimizi doğru ve planlı bir şekilde hazırlamak için büyük bir öneme sahip olacak. Tesis bünyesinde hizmet verecek hem spor eğitimleri ile hem de diğer mesleki programlarla geleceğe en iyi şekilde hazırlanma imkanı bulacaklar” diye konuştu.

Gençlerin beklentileri ve talepleri doğrultusunda hazırladıkları projelerle onların gelişimine katkı sağladıklarını belirten Edebali, “Şehrimizi geleceğe, donanımlı, sağlıklı, milli ve manevi değerlerini özümsemiş gençlerimiz taşıyacak. Türkiye'nin en büyük spor kompleksinin yapımını Yıldırım'da tamamladık. 34 bin metrekarelik alanda 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonu, büyük jimnastik salonu ve içerisinde farklı salon sporlarının yapılabileceği alanları, yarı olimpik yüzme havuzuyla bir sosyal tesis olan Yıldırım Spor Kompleksi ve aynı zamanda da gençlik merkezi olan tesisimiz, yeni şampiyonları Yıldırım'da yetiştirecek. Yine Değirmenönü-Karapınar'da yapımı tüm hızıyla devam eden Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi'nin yanı sıra Vatan Mahallemize de bünyesinde çok amaçlı salonları, fuaye alanları, fitnes salonları, sanatsal ve kültürel atölyeleri, açık spor alanları ile konferans ve toplantı salonları barındıracak Çelebi Mehmed Gençlik Merkezi'ni kazandıracağız” dedi.