Yıldırım çevre bilinci aşılıyor

Hayata geçirdiği faaliyetlerle miniklere çevre bilincini aşılayan Yıldırım Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde ‘Sadece Bir Dünya' sloganıyla Yıldırım'daki çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Yıldırım Belediyesi 'Dünya Çevre Günü'nde çocukların ve gençlerin çevre bilincini arttırmak amacıyla Cazibe Kültür Merkezi'nde atölye ve stantların yer aldığı bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Alanda geri dönüşüm atölyesi kurularak sıfır atık temalı boyama etkinliği, atık kâğıtlardan rüzgârgülü ve iklim değişikliğinde ben de varım el baskısı çalışmaları yapıldı. Minikler, mavi kapaklarla seksek ve geri dönüşüm toplama oyunu ile eğlenirken öğrenirken; Vatan Anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yapmış oldukları kıyafetlerle defile gerçekleştirip geri dönüşüm atölyesi sergisini vatandaşların izlenimine sundu. Programa katılan çocuklara çevre müfettişi rozeti verilirken Yıldırım Belediyesi'nin çevreci çocuk maskotuYıldırımcan minik misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik minik çevre dostlarından ve ailelerinden tam not aldı. Organizasyon sonunda kompost makinasında üretilen kompost gübresi lavanta ve biberiye fidanları ziyaretçilere dağıtıldı. Sıfır atık çalışmaları ile Yıldırımlı vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımıza daha yeşil ve sağlıklı bir Yıldırım bırakabilmek için tüm hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mavi ve yeşil renklerin daima hâkim olduğu, insanlarımızın temiz ve doğal bir çevrede mutlu ve huzurlu yaşadığı bir gelecek dileğiyle herkesin Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum” dedi.