Yıldırım düştü, ağaç parçalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle çevirirken, yıldırım düşmesiyle bir ağaç parçalandı.

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Gemlik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir ağaç parçalanırken, yıldırımın düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.