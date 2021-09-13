İhlas Haber Ajansı

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Yıldırım düştü, orman yangını çıktı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yıldırım düşmesi neticesi ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yıldırım düşmesi neticesi ormanlık alanda yangın çıktı.


Kırsal Ömeraltı ve Hacıahmet mahalleleri bölgesindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana yıldırım düştü. Alevler örtü yangınıyla birlikte bir ânda yayılırken, ihbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 2 arOzöz ve 1 itfaiye aracı sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın büyümeden söndürülürken, İlçe Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

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