Yıldırım engelleri ortadan kaldırıyor

Yıldırım Meslek Edindirme Kursları'nda eğitimler pandemi sürecinde online olarak devam ederken, işaret dili eğitimlerine başlandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İşitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızın meselelerine bir nebze de olsa destek olabilmek için işaret dili kurslarımızı açtık. Kurslarımıza büyük rağbet var. Hemşerilerimizin ilgisi bizi ziyâdesiyle memnun ediyor. Bizler gerek bu eğitimlerle gerek diğer hizmetlerimizle engelleri ortadan kaldırıp vatandaşımız ile ortak bir paydada buluşmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ev ortamında profesyonel eğitim verdiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Belediyemizin sunmuş olduğu bu hizmetten vatandaşlarımız da çok memnun. Eğitimin online formata taşınmasının ulaşılabilirlik noktasında ciddi etkisi oldu. maksadımız işitme ve konuşma engeli olan insanlarımızın toplumda yaşadığı iletişim sıkıntılarını asgarîye indirmek” diye konuştu.

İşaret dili eğitimi gören Esra Türksever ise,“İşitme engelli vatandaşlarımızla iletişim kurarak yaşayabilmek adına bu eğitimi almanın şart olduğunu düşünüyorum. Bu imkanı sunduğu için Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.