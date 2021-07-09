Yıldırım ‘geleceğe' yatırım yapıyor

İnsan merkezli belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, Erikli Çocuk Aktivite Merkezi'yle çocukların ve ailelerinin yaşamlarına dokunuyor.

Yıldırım Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlenen ve çocukların sosyal, duygusal ve zekâ gelişimlerine katkı sunan kurslarda 6 farklı branşta toplam 285 çocuk eğitim alıyor. Erikli Çocuk Aktivite Merkezi'nde ders gören minikler; resim, drama, tiyatro, gitar, satranç ve zekâ geliştirici oyunlarla hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Erikli Çocuk Aktivite Merkezi'nin, çocukların sosyal ve kültürel açıdan donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geleceğe yapılacak en büyük yatırım, evlatlarımızı iyi şekilde yetiştirmektir. Bu bilinçle çalışıyor ve çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Erikli Çocuk Aktivite Merkezi'mizde kurslarımızı başlattık. Burada verilen resim, drama, tiyatro ve gitar dersleri çocuklarımızın sosyal, kültürel, sanatsal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlıyor. Merkezimizi açtığımız günden bu yana talebin oldukça yoğun olması ve iştirak sağlayan çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesi bizim en büyük motivasyon kaynağımız” ifadelerini kullandı.