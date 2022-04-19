Yıldırım Gençlik Merkezi açılışa gün sayıyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılacak olan Yıldırım Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Açılışa gün sayan Yıldırım Gençlik Merkezi'nin ilçeye değer katacağını belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Türkiye'nin en modern gençlik merkezlerinden birisini Yıldırım'a kazandırıyoruz. 5 bin metrekarelik bir alana sahip olan Yıldırım Gençlik Merkezi, salonlarıyla, derslikleriyle, kütüphanesiyle, spor salonu ve bilişim atölyeleri ile beraber gençlerin yeni buluşma noktası olacak. Gençlik merkezimizi kısa zaman içerisinde bakanlığımızın desteğiyle birlikte Yıldırımlı gençlerimizin istifadesine sunmuş olacağız. Merkezimiz tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacak” dedi.

“Gençlerin uğrak mekanı olacak”

Yıldırım'ın imardan kentsel dönüşüme, ulaşımdan park bahçelere, kültür merkezlerinden spor tesislerine kadar her alanda büyük bir dönüşüm içinde olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım'da göreve geldiğimizden bu yana ilçemize kalıcı eserler kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa sürede hizmete açacağımız 5 bin metrekarelik bir kullanım alanına sahip olan Yıldırım Gençlik Merkezi'mizin bünyesinde çok amaçlı salon, bireysel çalışma alanı, fitness salonu, sinema salonu ders çalışma alanları, el sanatları ve zekâ oyunları dersliği, kitap kafe, ses kayıt odası, müzik odası, açık basketbol sahası, tenis kordu ve e-spor alanı bulunacak. Yıldırım Gençlik Merkezi açıldığında öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitim programlarının yanı sıra kariyer yaşamlarına da destek olarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında önemli bir boşluğu dolduracak. Gençlerimizin keyifle vakit geçirebileceği, gönüllerince ders çalışabileceği bu tesisi ilçemize kazandırdığı için Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.