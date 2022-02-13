Yıldırım Gençlik Merkezinde sona yaklaşılıyor

Dr. Süleyman Şahin ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılacak olan Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılacak merkezin; 250 bini aşan genç nüfusu ile birçok şehrin toplamından daha fazla gence ev sahipliği yapan Yıldırım'a değer katacağını belirten Başkan Yılmaz, “Türkiye'nin en modern gençlik merkezlerinden birisi Yıldırım'a yapılıyor. 5 bin metrekarelik bir alana sahip olan Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi, yalnızca bir spor merkezi değil, salonlarıyla, derslikleriyle, kütüphanesiyle, bilişim atölyeleri ile beraber gençlerin buluşma noktası olacak bir mekân. İnşallah bu yıl içerisinde bakanlığımızın desteğiyle birlikte Yıldırımlı gençlerin istifadesine sunulmuş olacak.Merkezimiz tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacak” dedi.

“Gençlerin buluşma noktası olacak”

Yıldırım'ın imardan kentsel dönüşüme, ulaşımdan park bahçelere, kültür merkezlerinden spor tesislerine kadar her alanda büyük bir dönüşüm içinde olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak el birliği ile yatırımlara, hizmet alanları oluşturmaya devam ediyoruz. 5 bin metrekarelik bir kullanım alanına sahip olan Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezimizde nihayete eren çalışmaları genel müdürümüz ile birlikte yerinde inceledik. Böylesine güzel bir tesisi ilçemize kazandırdığı için Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Başta Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi olmak üzere tüm tesislerimizde 200 bini aşkın gencimize hizmet veriyoruz. Sadece yaz spor okullarından 15 binin üzerinde evladımız istifade etti. Spor alanında yaptığımız tüm çalışmalarda yanımızda hissettiğimiz genel müdürümüz Süleyman Şahin'e de katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Türkiye'nin en önemli gençlik merkezlerinden biri”

Yıldırım için ve Bursa için çok önemli bir tesisin sonuna geldiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Şahin, “‘Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'mizin tefrişi ve çevre düzenlemeleri bittiğinde Yıldırım'ın bütün gençleri, vatandaşları, kadınları bu merkezden yararlanacaklar. Artık Yıldırım'ın Türkiye'nin en önemli gençlik merkezlerinden birine sahip olduğunu bir ana da şahitlik ediyoruz. Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Bursa'ya vermiş olduğu özel destek sayesinde, Bursa'da hem gençlik alanında hem spor alanında hem de öğrenci yurtları açısından son derece modern yapılar oluştu ve hizmete sunuldu. İnşallah birkaç ay içerisinde de Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'ni Bursalı gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Burada Yıldırım Belediyemiz ile daha öncesinde yapmış olduğumuz gibi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde örnek birlikteliğimizi ve hizmeti vatandaşlarımıza hep birlikte ulaştırabilme işini inşallah Yıldırım Gençlik Merkezi'nde de yenileyerek yeni bir hizmetin daha kapılarını Yıldırımlılara açmış olacağız. Ben gençliğe ve spora vermiş olduğu destekten ötürü değerli Başkanımız Oktay Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Talimatlarıyla bu tesisin Bursa'mıza kazandırılmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da şükranlarımı arz ediyorum. Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi'nin Yıldırım'ın gençlerine ve Bursa'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.