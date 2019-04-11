Yıldırım için güç birliği

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, seçim sürecinde verdikleri destekle ilçede elde edilen başarıda katkıları olan AK Parti'nin önemli isimlerini ağırladı.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen mahallî idareler genel seçiminde Yıldırımlıların önemli desteğini alarak göreve gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa teşkilatı mensuplarını ağırladı. Belediye hizmet binasındaki ziyarete Başbakan eski Yardımcısı ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İç İşleri eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç, Mustafa Esgin, Osman Mesten, Refik Özen, Zafer Yıldız, 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürekile AK Parti Yıldırım İlçe yöneticileri katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Oktay Yılmaz, “Yoğun geçen seçim sürecimizde bizlere destek olan ve elde ettiğimiz seçim başarımızda payları bulunan bakanlarımız, il başkanımız ve milletvekillerimizi ağırlamaktan mutluluk duydum. Yol arkadaşlığı yaptığımız değerli konuklarımızın, Yıldırım'da refah seviyesi yüksek, mutlu ve huzurlu bir şehir oluştururken bizlere olan desteğinin süreceğine yürekten inanıyorum. Yıldırım'ın, Ankara'da temsilcilerinin ve destekçilerinin olması bizlere güç veriyor. Gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza ve ilçe yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a görevinde başarılar dileyen Başbakan eski Yardımcısı ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, “Yıldırım ve Bursa her zaman olduğu gibi tercihini yine istikrardan ve millî iradeden yana kullandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki cumhur ittifakına desteğini arttırarak sürdürüyor. Bu noktada özellikle Yıldırım hepimizin yüz akı oldu. Desteklerinden dolayı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Onlar bizi mahcup etmedi, biz de onları mahcup etmemek adına hep birlikte daha çok çalışarak, Bursa'mızın ve Yıldırım'ımızın sorunlarını hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.

Yıldırım'daki gönül birliğinin ve çalışmanın neticesini aldıklarını ifade eden İçişleri eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da, “Milletimizin refahı ve devletimizin bekâsı için oluşturulan cumhur ittifakı Yıldırım'da karşılık bulmuştur. Milletimiz her zaman olduğu gibi bizim yanımızda durmuştur. En büyük gücümüz milletimizin bu ferasetidir. Milletimizden aldığımız bu güçle, onlara en iyi hizmeti sunmak için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Seçim sürecinde, gecesini gündüzüne katarak, bu başarının gerçek mimarları olan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına ayrıca teşekkür ediyor, Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Davamızın kalesi”

AK Parti'nin Bursa'da en başarılı olduğu ilçelerden olan Yıldırım'da, vatandaşların gösterdiği teveccühün kendilerine güç kattığını belirten AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, “Yıldırım, 2004 yılından bu yana yapılan bütün mahallî seçimlerde ve 2002 yılında hedeflerimize doğru başlattığımız büyük yürüyüşümüzde bizlere önemli destek verdi. 31 Mart'ta ise davamızın yıkılmaz kalesi haline gelen Yıldırım'da, millettin kararının tecelli ettiği sonuçlara göre Oktay Başkanımız vatandaşlarımızın büyük desteğiyle göreve geldi. Yıldırım'ın önemi bizler için çok büyük. Bu doğrultuda Yıldırımlıların refahının sağlanması yolunda Oktay Başkanımızın her zaman yanında olacağız. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.