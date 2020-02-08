İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü mahallelilerin dertlerini dinledi

Yıldırım ilçe Emniyet Müdürü Erol Turan, her cuma gerçekleştirdiği mahalle toplantılarında vatandaşla bir araya geliyor.

Mahallelinin dertlerini dinleyen Turan, kendi tecrübelerini de anlatıyor.


Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan, her cuma ilçedeki bir mahalleye giderek burada vatandaşla ve mahalle muhtarları ile bir araya geliyor. En son ilçenin Selimzade Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amiri Mehmet İncesu, büro amirleri, Selimzade Mahalle Muhtarı ve mahalleliler katıldı. Vatandaşın dertlerini dinleyen Turan, kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi. Vatandaşın tecrübe sorusunu da cevaplayan Turan verdiği örnekle güldürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.