Yıldırım Karaağaç'a modern Aile Sağlığı Merkezi

Yıldırım Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve hayırsever katkısıyla Karaağaç Mahallesi'ne modern aile sağlığı merkezi kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi; sağlık alanında sürdürdüğü yatırım ve iş birliğine bir yenisini daha ekliyor. Hayırsever desteği ile Karaağaç Mahallesi'ne kazandırılacak aile sağlığı merkezinin protokolü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmazve hayırsever Çetin Topal tarafından imzalandı. 250 metrekare inşaat alanına sahip 2 katlı merkezde 3 hekim görev yapacak.

İlçeye bir sağlık yatırımı daha kazandıracaklarından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehrimize hizmet noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla, hayırseverlerimizle ve devlet kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Karaağaç Mahallesi'ne hayırsever Çetin Topal'ın yapacağı katkı ile modern bir aile sağlığı merkezi kazandıracağız. Yapılacak merkez önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Ben kıymetli hayırseverimize tüm Yıldırımlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bütün hayırseverlerimizi de insanlığa faydalı olacak kalıcı hizmetler yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.