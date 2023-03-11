Yıldırım Konteyner Kent ramazan ayına yetişecek

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından, Bursa'nın Yıldırım ilçesi de afet bölgesinin yaralarının sarılması için harekete geçti. Yüzyılın afetinin ardından Yıldırım Belediyesi temel ihtiyaç maddeleriyle dolu onlarca tırı bölgeye gönderdi.

Sıcak bir yuva için 300 konteyner hızla kuruluyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde de 300 konteynerlik ‘Yıldırım Konteyner Kent' kurmak için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, ilk 102 konteynerin kurulumlarını tamamladı.

Yıldırım Belediyesi, kalıcı deprem konutlarından önce barınma ihtiyacını karşılamak için Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 300 konteynerlik kent kuruyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte bugün itibariyle 102 konteynerin kurulumunun tamamlandığı Yeşilyurt'ta devam eden altyapı ve kurulum çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırımlı çocukların depremzede kardeşleri için hazırladıkları oyuncakları dağıtırken üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere üniversite hazırlık seti hediye etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Malatya Yeşilyurt'a kazandıracakları 300 konteynerlik “Yıldırım Kenti” ve Gaziantep İslahiye'ye kazandıracakları 4 prefabrik mescit ve 2 adet 4-6 yaş Kur-an kursunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yılmaz, “Yeşilyurt'ta kurulumuna devam ettiğimiz 300 konteynerden oluşan 'Yıldırım Kent'in ilk etabını ramazan ayından önce tamamlayacağız” dedi. Yeşilyurt ilçesindeki Yıldırım Kent'in içinde çocuk oyun alanları, kütüphane, aş evi, kreş ve revir de bulunduğu belirtildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşilyurt, İslahiye ve Hassa'yı ziyaret ederek bölgede Yıldırım Belediyesi tarafından yürütülen destek çalışmalarını inceledi. Malatya'dan sonra Gaziantep'in İslahiye ve Hatay'ın Hassa ilçesine geçen Başkan Yılmaz, buralardaki geçici yaşam alanında incelemelerde bulunarak depremzedeler ile bir araya geldi. İslahiye'deki vatandaşların talepleri çerçevesinde bölgeye 4 prefabrik mescit ve 2 adet 4-6 yaş Kur'an kursu yapacaklarını kaydetti.