Yıldırım ramazana hazır

Yıldırım Belediyesi bu yıl da ramazan ayı münasebetiyle çeşitli faaliyetler düzenliyor. “Ramazan birlikte güzel” sloganıyla yola çıkan Yıldırım Belediyesi, her yaştan insanın ramazanın manevî ikliminden yararlanmasını hedefliyor. Vatandaşı sahura uyandırmak için mahallelerde dolaşacak davulculara nezâket çerçevesinde ve geleneksel usûle uygun davranmaları için “âdâb-ı muâşeret”, bununla birlikte davulu vurduğunda kulağa hoş bir ses gelmesi için “ritm” ve kültürel birikimimizde var olan ramazan mânilerini öğrenmeleri için mâni söyleme eğitimleri verilecek. 6-12 yaş grubundaki çocukların katılabileceği “çocukların gözünden ramazan” temasıyla mâni yarışması. Hikmet dersleri kapsamında “Riyâzü-s Salihîn okumaları” yapılacak. Ayrıca ramazan ayının belli günlerinde sunumunu Temel Turabi'nin yapacağı irfan türküleri programı gerçekleştirilecek. Ramazan boyunca pandemi dolayısıyla online mukâbele de yapılacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Pandemi kuralları kapsamında sizler için dolu dolu bir ramazan programı hazırladık. İsteğimiz şudur; bütün hemşehrilerimiz ramazan ayını bereketli bir şekilde geçirsin. Dileğim pandeminin olmadığı günlerde, hep birlikte iftar çadırlarında buluşalım” dedi.