Yıldırım Yaz Spor Okullarında 3. dönem heyecanı

Gençlerin gelişimi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması için önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyespor'un, 3'üncü dönem Yaz Spor Okulu dersleri 8 Ağustos'ta başlıyor.

Yıldırım Belediyesi'nin ilçedeki çocuk ve gençlere spor yaptırmak, hem altyapısına hem de Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmak amacıyla düzenlediği yaz spor okulları 8 Ağustos'ta başlıyor.16 branşta temel spor eğitimlerinin verildiği kurslarda çocuklar, ilçenin farklı noktalarındaki spor tesislerinde yüzme, basketbol, voleybol, futbol, cimnastik, satranç, kick boks, mini cimnastik, tekvando, karate, güreş, tenis, boks, badminton ve masa tenisi branşlarını usta eğiticilerden öğrenme fırsatı buluyor. Geride bırakılan 2 dönemde 6 bin 760 çocuğun sporla tanıştığı spor okullarında bu yaz 50 bin gencin sporla buluşturulması hedefleniyor.Yaz Spor Okulları'nda çocukların disiplin ve özgüvenin yanı sıra, takım ruhunu öğrendiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak; sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ediyoruz. Yıldırım'ın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek ve evlatlarımızı spora teşvik etmek amacıyla yaz spor okullarımızda yeni dönem kayıtlarımız başladı. Kurslarımız temiz, düzenli ve hijyenik ortamlarda alanında deneyimli eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştiriliyor. Ben tüm çocuklarımızı yaz spor okullarımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hedeflerinin 4 dönemde 50 bin gence spor yaptırmak olduğunu söyledi. Yıldırım Belediyespor'un spor okulları sayesinde iyi bir altyapı oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, bunun meyvelerini de kupa ve madalyalarla almaya başladıklarını belirtti. Gençlerin spor yapmasının kendileri için en güzel madalya olduğuna işaret eden Yılmaz. "Biz, gençlerimizin fırsat verildiğinde önemli başarılara imza atacağını biliyoruz. Yıldırım Belediyespor bünyesinde spor yapan gençlerimiz ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atıyorlar, ilçemize, kentimize ve ülkemize önemli kupalar, madalyalar kazandırıyorlar" dedi.