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Yıldırım'a yeni otopark

Yıldırım’daki ulaşım sorununu gidermek için kentin dört bir tarafında çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, Bağlaraltı Mahallesi’nde yapımına başladığı otopark ile bölgedeki otopark ihtiyacına büyük bir çözüm üretiyor.

Yıldırım'daki ulaşım sorununu gidermek için kentin dört bir tarafında çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, Bağlaraltı Mahallesi'nde yapımına başladığı otopark ile bölgedeki otopark ihtiyacına büyük bir çözüm üretiyor.


Yıldırım Belediyesi, Bağlaraltı Mahallesi 423. Sokak'ta 800 metrekare alanda yapılacak otopark ile ara sokaklardaki yaya trafiğinin rahatlanması hedefleniyor. Otoparkın kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacağı kaydedildi. Yıldırım'ın imar planlarını düzenlerken ortak kullanım alanlarına da en az konutlar kadar önem verdiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizin önemli bir kısmında revizyona gittiğimiz imar planlarında insanlarımızın ortak kullanımına açık donatılara da yer veriyoruz. Bunu yaparken özellikle birden fazla kullanıma sahip tesisleri ilçemize kazandırarak farklı ihtiyaçlara cevap veriyoruz” dedi.


"Ulaşım yatırımlarımız sürüyor"


Özellikle trafik sorunun çözümüne katkı sağlam adına, yeni ulaşım aksları ve otopark alanları oluşturmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “Kapalı pazar yerlerini aynı zamanda otopark olarak değerlendirerek önemli bir ihtiyacı da karşılamış oluyoruz. Yine bunun yanında Bağlaraltı Mahallemize kazandırmaya hazırlandığımız otoparkımızla bölgedeki araç parkı sıkıntısına çözüm bulacağız. 36 araç kapasiteli olacak otoparkımız bölge halkımıza rahat bir nefes aldıracak” diye konuştu.

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