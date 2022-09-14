Yıldırım'da 1 haftada 50 ton kullanılmış kitap toplandı

Yıldırım Belediyesi, ‘Emektar Kitaplarınız Kırtasiye Çekine Dönüşüyor' projesiyle vatandaşlardan 50 ton kitap toplayarak 250 bin liralık hediye çeki verildi.

Yıldırım Belediyesi, etkin atık yönetimi uygulamalarını bir bir hayata geçiriyor. Gelecek nesillere daha temiz ve yeşil bir Yıldırım bırakmak amacıyla önemli projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, ‘Emektar Kitaplarınız Kırtasiye Çekine Dönüşüyor' projesi ile farkındalık oluşturdu. Geçtiğimiz hafta İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından ilçenin 6 noktasında kurulan stantlara kullanılmış test kitabı, defter, okul kitabı, dergi, gazete vb. atıkları getiren vatandaşlara kilogram başına 5 liralık üzere kırtasiye hediye çeki verildi. Hediye çeklerinin Yıldırım'ın tüm kırtasiyelerinde geçerli olacağı proje çerçevesinde, 1 haftada 50 ton kitap toplanırken 250 bin liralık hediye çeki çevre dostu vatandaşlara dağıtıldı.

850 ağaç kurtarıldı

Çevre ile ilgili farkındalık oluşturmak ve gençleri geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla düzenlenen kampanya ile aynı zamanda 850 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Yıldırım Belediyesi, projeye gelen yoğun talepten dolayı önümüzdeki hafta Barış Manço Kültür Merkezi, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Mesken Meydanı'nda kurulan stantlarda kullanım ömrünü tamamlamış atık kitapları toplamaya devam edecek. Bir ton atık kâğıdın geri dönüştürülmesi ile 17 ağacın kurtarıldığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Emektar Kitaplarınız Kırtasiye Çekine Dönüşüyor kampanyası ile hem 850 ağacı kesilmekten kurtardık hem de okula gidecek öğrencilerimizin kırtasiye alışverişlerine katkı sağladık. Böylece kazanan hem doğa oldu hem de Yıldırımlılar” dedi.