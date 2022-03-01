Yıldırım'da 11 bin çocuğa cimnastik eğitimi

Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde haftanın 6 günü 3-9 yaş grubundaki çocuklara cimnastik eğitimi veriliyor.

‘365 Gün Spor Okulları' sloganıyla yola çıkan Yıldırım Belediyesi, çocukların ve gençlerin donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. 2019 yılından bu yana, 67 bin 530 çocuğun uzman antrenörlerden eğitim aldığı ‘Spor Okulları'nda, 11 tesiste 19 farklı branşta verilen eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde haftanın 6 günü 3-9 yaş grubundaki çocuklara cimnastik eğitimi veriliyor. Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi, Pazar günleri Temel Cimnastik Eğitimi, Salı ve Perşembe günleri ise Baby Cim eğitimlerinin verildiği kompleksten her ay 400 çocuk yararlanıyor. 2019 yılından bu yana Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde toplam 11 bin 125 çocuğun cimnastik eğitimi gördüğünü belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocukların bedensel gelişimleri için son derece önemli olan cimnastik kursu sayesinde çocuklar, kas kemik yapılarını kuvvetlendiriyor, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanmayı öğreniyor, duruş bozukluklarının önüne geçiyor. Çocuklar ayrıca eğitim dönemlerinde denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz koordinasyonu, sinir-kas koordinasyonu ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanıyor” dedi.

Cimnastik eğitimi ile daha sosyal ve dışa dönük bireylerin ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Temel cimnastik eğitimlerinin yanında pandemi sürecinde sosyal ortamdan uzak kalan miniklerimizin evde biriktirdikleri negatif enerjinin atımını sağlamak, akranlarıyla iletişimini güçlendirmek ve annesinden bağımsız da bir şeyler yapabileceğinin farkına varmasına yardımcı olmak için Baby Cim eğitimlerini hayata geçirdik. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde verdiğimiz cimnastik eğitimleri ile evlatlarımızın sosyal yaşama eğlenceli bir giriş yapmalarına olanak sağlıyoruz” dedi.

365 gün spor hizmeti

Çocuklara ve gençlere yönelik projeleri öncelediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye tüm Yıldırım'a hizmet verecek projeleri ortaya koyuyoruz. Spor Okulları ile Yaz ve Kış dönemlerinde çocukların hem spor yapıp hem de keyifli zaman geçirmelerine imkân sağlıyoruz. Çocuklarımızın sporu, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve yaşamları boyunca iyi bir sporcu ve vatandaş kimliğini benimsemeleri hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla da yetinmiyoruz yeni spor tesislerini ilçemize kazandırarak spor erişimi kolaylaştırıyoruz. Bir ‘Spor Kenti Olarak Yıldırım'ı daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.