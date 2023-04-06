Yıldırım'da 2. küme okul sporları şenlikleri başladı

Yıldırım Belediyesi, ilçenin ‘spor kenti' kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Yıldırım'a yeni spor tesisleri kazandıran ve mevcut tesislerde de renovasyon çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için süratle çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile birlikte ilçedeki ortaokul ve liselerden 61 okuldan 272 takım ve yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla basketbol, voleybol, futbol, futsal, satranç, 3x3 basketbol, masa tenisi ve dart branşlarında yapılacak müsabakalarda buluşturuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tüm takımların final vizesi alabilmek için kıyasıya mücadele edeceği yarışmalara katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi. ‘Spor Kenti Yıldırım' hedefiyle spora ve sporcuya önem veren çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye tüm Yıldırım'a hizmet verecek projeleri ortaya koyuyoruz. Kış ve yaz spor okulları ile imkânlarımız el verdiğince bütün çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz yeni spor tesisleri açmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir spor kenti olarak Yıldırım'ı daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.