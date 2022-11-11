Yıldırım'da 225 bin 250 ağaç kurtarıldı

Yıldırım Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 250 fidanı toprakla buluşturdu. Başkan Oktay Yılmaz, “Geri dönüştürdüğümüz 13 bin 250 ton ambalaj atığı ile toplamda 225 bin 250 ağacı kesilmekten kurtardık” dedi.

Yıldırım Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' sloganıyla Hamamlıkızık Ağaçlandırma Alanı'nda fidan dikimi gerçekleştirdi. 250 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler, Yıldırım İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Merkez Karakolu Komutanı Jandarma Teğmen Yusuf Doruk, Kestel İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Can Ayhan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Bursa Teknik Üniversitesi, Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yiğitler Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Emek Ortaokulu ve Yıldırım Belediyesi Kreşi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Yeşil Yıldırım

‘Milli Ağaçlandırma Seferberliği'ne Yıldırım Belediyesi olarak tam destek verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla çocuklarımızla beraber güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Milli ağaçlandırma seferberliği ile hedefimiz, yeşil bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmak ve evlatlarımıza daha yeşil bir Yıldırım'ı emanet bırakmaktır. Bu anlamda bugün burada diktiğimiz fidanların her birini geleceğe bıraktığımız birer miras olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimiz bunun üzerine daha fazlasını koyarak geleceğe doğru yürümeye devam edecekler. Ayrıca Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizin çehresini değiştirecek projelerimizle, vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Yıldırım'ı dünün mirasından çok yarının emaneti olarak görüyoruz. Bu sebeple sadece ‘yeşil'i korumayı yeterli görmüyor, yeşil alanların, ağaçların çeşitliliğini artırıyoruz. 1,5 milyon metrekarelik aktif yeşil alan miktarını tam 2 katına çıkarmayı yani 3 milyona ulaşmayı hedefledik ve buna ulaşmamıza çok az kaldı. 48 bin metrekarelik alanı bulunan Balaban Mesire Alanı'nı tamamladık. 162 binin üzerinde fidan dikimi gerçekleştirdik. Tamamen yeşillikler içerisinde 21 yeni parkı ilçemize kazandırırken 34 parkımızı tamamen yenilendik. Vakıf Bera Kent Parkı, Gökdere Millet Bahçesi gibi büyük kent parklarımızın çalışmalarına başladık” dedi.

Çocuklarımıza emanet

Çevre kirliliğinin önüne geçmek adına 32 bin 300 öğrenciye çevre eğitimi verdiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Türkiye'de birçok belediyeye ilham kaynağı olan, ‘Atık Toplama Timi Projesi' ile düzensiz atık toplayıcılığına son verdik. Yine ilçeye kazandırdığımız Kompost Üretim Tesisi ile pazar yerlerinde oluşan sebze ve meyve atıklarının çöpe atılmadan ekonomiye geri kazandırılmasını sağladık. Pazar yerlerinden topladığımız atıklar, kompost üretim tesisimizde işlenerek organik gübre oluyor. Bu işlem sayesinde hem organik atıkları dönüştürüyor hem de toprağı daha verimli hale getiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sıfır atık çalışmaları ile 2019 yılından bu yana 13 bin 250 ton ambalaj atığı ekonomiye geri kazandırdık. Geri dönüştürdüğümüz 13 bin 250 ton ambalaj atığı ile toplamda 225 bin 250 ağacı kesilmekten kurtardık. Yıldırım Belediyesi olarak daha yeşil, bir ilçe idealiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün toprakla buluşturduğumuz fidanların ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum ve ağaç sevgisini bir seferberliğe dönüştürerek 7'den 70'e Milli Ağaçlandırma Seferberliği'ne katılan tüm hemşehrilerimizi kutluyorum” diye konuştu. Öte yandan Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, “Yaşadığımız kenti güzelleştirmek için insana dokunan önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. Tüm ülke aynı anda binlerce fidanı toprakla buluşturmak adına bir araya gelirken biz de Yıldırım Belediye Başkanlığımızın organize ettiği çalışmayla bir araya geldik. Çocuklarımıza daha yaşanabilir ülke bırakmak adına çalışmalar yürüten ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı. Organizasyon fidanların toprakla buluşturulmasıyla sona erdi.