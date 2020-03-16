Yıldırım'da 24 saat korona virüsü mesaisi

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyaya hızla yayılan korono virüsü sebebiyle Yıldırım Belediyesi alarma geçti. Hükümetin hayata geçirdiği bir dizi önlemle beraber Yıldırım Belediyesi de ilçe sâkinlerinin yoğun olarak bir araya geldiği noktalarda Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinin gece-gündüz demeden gerçekleştirdiği ilâçlama ve hijyen çalışmaları ile tedbirlerini artırdı. Geride kalan haftada çocuk oyun alanları, okul çevreleri, belediye otobüs durakları ve hastane çevrelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Yıldırım Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlığını ön planda tutan tedbirler çerçevesinde belediye hizmet binaları, pazar alanları, resmî kurumlar ve belediyeye ait ulaşım ve hizmet araçlarında ilâçlama ve temizleme çalışmalarına hız verdi. Öte yandan ilçedeki çöp konteynerlerinin de ilâçlanması ve temizlenmesini de gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, bunun yanında şehrin caddelerini ve kaldırımlarını da yıkıyor.

Yıldırımlıların sağlığını tehdit eden tehlikeye karşı önemlerini alarak riski asgarîe indirmek için çalışmalara hummalı bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Küresel tehdit korona virüsü karşısında hükümetimiz gayretli bir biçimde gerekli tedbirleri alıyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu tehdide karşı hemşehrilerimizin sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Geride kalan haftada vatandaşlarımızın yoğun olarak bir arada bulunduğu noktalarda yaptığımız ilâçlama ve hijyen çalışmalarının ardından hizmet binalarımızda, kamu kurumlarında pazar alanlarında ve belediye hizmet araçlarımızda gece-gündüz demeden titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da düzenli olarak âile sağlığı merkezleri, okullar, camiler, parklar gibi insanların yoğun olduğu bölgelerde bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.