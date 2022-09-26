Yıldırım'da 30 bin kadına spor hizmeti

Yıldırım Belediyesi, öncelikli hizmet grupları arasında yer alan kadınlar için 6'ncı kadın spor merkezini ilçeye kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi'nin hizmete açtığı spor merkezleri ile kadınlar, uzman antrenörler eşliğinde fitness, step-aerobik, zumba, pilates yaparak hem formda kalıyor hem de stres atıyor. Spor merkezlerinde, uzman diyetisyen tarafından profesyonel ölçüm cihazları ile kadınlar için kişiye özel program belirlenip kilo alma, kilo verme beslenme programı sonrası egzersiz planlaması yapılıyor. 2021 yılında ilçeye Ulus Kadın Spor Merkezi'ni kazandırarak mevcut spor tesislerinin sayısını 3'e çıkaran Yıldırım Belediyesi, 2022 yılı içerisinde Mimar Sinan ve Millet Mahallesi Kadın Spor Merkezi'ni kazandırdı. Yıldırım Belediyesi, çalışmalarda sona yaklaştığı Sıracevizler Kadın Spor Merkezi'ni de hizmete açmaya hazırlanıyor.

Hizmete açtıkları spor merkezlerinin kadınlara sağlıklı bir yaşam vaat etmenin yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da sunduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Profesyonel spor salonlarında bulunan ekipmanları tesislerimizden faydalanan kadınlarımızın hizmetine sunduk. Kadın spor merkezlerimizde, yaş, kilo ve sağlık durumlarına göre kadınlarımıza fitness, step-aerobik, pilates, zumba ve kişiye özel antrenman programları uygulanırken yine merkezimizde kadınlarımızın sağlıklı şekilde beslenmeleri için ücretsiz diyetisyen hizmeti veriliyor. Diyetisyen gözetiminde, kilo vermek, kilo almak ya da formunu koruma isteklerine göre, beslenme programı oluşturuluyor. Bu spor merkezleri sayesinde kadınlarımız hem spor yapıp sağlıklı bir yaşama kavuşuyor hem de sosyalleşiyor. Kadın spor merkezlerimizden bu güne kadar 30 bin kişi yararlanırken diyetisyen desteğinden 7 bin kadın faydalandı. Tüm Yıldırımlı kadınlarımızı sağlıklı ve zinde bir yaşam için onların hizmetine açtığımız özel kadın spor merkezlerimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.